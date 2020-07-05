Mail.ru Group разработала сервис для выплаты аванса

Mail.ru Group разработала финтех-сервис PayDay, который позволяет работникам получать деньги из зарплаты раньше дня ее выплаты. Бета-версия приложения PayDay появилась в Google Play, обнаружил «Коммерсантъ». В пресс-службе компании подтвердили разработку сервиса.

PayDay позволяет сотрудникам получать деньги из зарплаты или аванса до обычного дня их выплаты. Сотрудник подключенной к сервису компании сможет в любой день вывести на банковскую карту до 70% уже заработанных денег. Оставшиеся как минимум 30% месячного заработка перечисляются в традиционные дни зарплаты и аванса.

Для выплат до зарплаты потребуется интеграция PayDay с электронными системами работодателя. Для компании-клиента сервис будет бесплатным, PayDay планирует зарабатывать на комиссии от переводов.

Сотрудники компаний платят 150 рублей комиссии за получение денег в течение часа и 50 рублей — в течение суток. В первые три месяца сервис не берет комиссию.

Как следует из пользовательского соглашения, переводы осуществляются через РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». В компании отмечают, что речь не идет о кредитах.

В Mail.ru Group считают, что применение такой системы оплаты повышает мотивацию сотрудников и помогает им не прибегать к услугам микрофинансовых организаций (МФО). Пока сервис на этапе тестирования, но уже есть несколько клиентов, говорит представитель Mail.ru Group. Имена клиентов не уточняются.