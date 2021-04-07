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Принят второй пакет мер поддержки IT-отрасли

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Правительство России приняло второй пакет мер поддержки IT-отрасли, об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

Принят второй пакет мер поддержки IT-отрасли

«Подписан второй пакет мер председателем правительства, так что у нас большой план работ по нему», — цитирует издание Шадаева. Чиновник уточнил, что в пакет вошли почти все меры, предложенные министерством и представителями отрасли.

Для включения во второй пакет ранее обсуждались такие меры, как инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для компаний, внедряющих отечественное ПО или оборудование, «цифровой налог» для иностранных интернет-ресурсов, которые используют сведения о россиян для рекламных кампаний, введение для иностранных компаний с большой аудиторией обязанности регистрировать юрлица и платить налоги в России.

Первый пакет мер для поддержки предприятий IT-отрасли был принят летом прошлого года.

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