Найден способ взломать любой iPhone и iPad

Китайские хакеры нашли способ обхода защиты смартфонов и планшетов Apple. Для взлома используется существующая в процессорах устройств уязвимость. Об этом сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol.

Об уязвимости рассказали представители китайской команды разработчиков Pangu. Проблема заключается в процессорах SEP (Secure Enclave Processor), обеспечивающих дополнительный уровень безопасности в гаджетах Apple. Процессоры применяются в смартфонах и планшетах для хранения конфиденциальных данных: паролей, биометрических параметров владельца устройства, любой приватной информации для входа в аккаунты различных сервисов. Например, данные Apple Pay.

Для взлома устройств Apple используется эксплойт (вредоносный код) Checkm8. Хакеры рассказывают, что Checkm8 позволяет подобрать цифровой код для разблокировки, обходя автоматическую блокировку гаджета после десяти неверных попыток ввода пароля.

По словам разработчиков, взлому подвержены любые iPhone или iPad, базирующиеся на чипах А7-А11. Таким образом, взлом угрожает всем смартфонам Apple от iPhone 5s до iPhone X.

Однако для обхода защиты злоумышленник должен получить физический доступ к устройству.

Специалисты Digitpol подчеркнули, что проблема является неисправимой, потому что уязвимость не может быть ликвидирована на программном уровне. Агентство пишет, что, возможно, Pangu продаст найденную ошибку корпорации Apple.

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