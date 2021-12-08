Каждый второй россиянин столкнулся с зарплатным рабством при трудоустройстве

В России при трудоустройстве 50,6% гражданам не предоставляли возможность выбрать зарплатную кредитную организацию. И лишь в 15% случаев работодатель аргументировал, что карта зарплатного банка позволит получать дополнительные бонусы как самому сотруднику, так и работодателю.

При этом 81% россиян знает, что имеет право самостоятельно выбирать банк для получения выплат от работодателя, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование агентства InDepth.

«Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком», — подчеркивается в исследовании.

По данным агентства, 36% сотрудников не против сменить зарплатный банк через автоматизированные сервисы, без подачи заявления работодателю.

Еще 29% респондентов уже изучали условия по зарплатным картам других кредитных организаций для возможного перехода и получения более выгодных предложений на конкурентном поле. Однако 73% граждан никогда не меняли зарплатную карту, 14% делали это по собственному желанию, 13% — по просьбе работодателя.

Одна из главных причин зарплатного рабства, по мнению одного из источников издания в крупном банке, монополия крупных банков на рынке зарплатных проектов. Он считает, что около половины клиентов сталкивались с такими требованиями от нового работодателя.

В «Открытии» добавили, что вместе с тем заметен и обратный процесс: люди переводят зарплату сразу на карту других, незарплатных банков с более привлекательными условиями в виде кешбэков и тратят деньги уже оттуда.

Эксперты полагают, что проблема постепенно исчезает благодаря бесплатным переводам через систему быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц: в пределах этой суммы заработанные деньги можно переводить в любую финорганизацию.

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