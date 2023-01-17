Пользователи криптобиржи Waves DEX столкнулись с проблемами при выводе USDT и USDC

Первыми проблему с выводом USDT и USDC с биржи Waves DEX заметили пользователи Twitter
Как сообщает портал Protos, 16 января в сообществе пользователей криптобиржи Waves DEX началась паника — причиной тому стал практически нулевой баланс моста Waves DEX Ethereum. На момент написания материала на его адресе хранится лишь $13,3 в USDT.
На фоне этого пользователи криптобиржи начали массово жаловаться в Twitter на невозможность вывода USDT и USDC через сеть Ethereum. Представители Waves не отвечают на их запросы. Однозначного ответа, куда делись средства со счета моста Waves DEX Ethereum, нет, однако сообщество уже стало строить свои догадки и прогнозировать повторение сценария FTX.
В декабре 2022 года Waves уже сталкивались с проблемами, когда ее алгоритмический стейблкоин Neutrino USD (USDN) потерял привязку к доллару, опустившись до $0,36. Тогда создатель проекта Александр Иванов анонсировал выпуск новой криптовалюты, которую планируется раздать всем держателям USDN — POWER.
При этом ассоциация южнокорейских криптовалютных бирж Digital Asset eXchange Alliance опубликовала заявление, которое предупреждает инвесторов о больших рисках, связанных с взаимодествием с платформой Waves. Сообщество проекта также встретило новый токен без энтузиазма.
Фото на обложке: César Couto /
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