Waymo получила разрешение на перевозку пассажиров в беспилотном такси

Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии (CPUC) выдала принадлежащей Alphabet компании Waymo разрешение на перевозку пассажиров в беспилотных автомобилях без водителя за рулем в Сан-Франциско. Она стала второй компанией после Cruise, получившей подобное одобрение.

Об этом сообщает Engadget. Представители компании рассказали изданию, что «в ближайшие недели» Waymo запустит поездки с пассажирами без водителей. Однако пока перевозки будут бесплатными.

Для того, чтобы взимать плату, необходимо получить дополнительные разрешения от CPUC. Если комиссия одобрит платную перевозку пассажиров, Waymo сможет полностью запустить сервис беспилотного такси.

Разрешение CPUC дает производителю беспилотников право перевозить пассажиров по Сан-Франциско, а также в нескольких городах округа Санта-Клара в Калифорнии. Автомобилям разрешено работать круглосуточно и разгоняться до 104,6 км/ч.

Waymo стала второй компанией, получившей одобрение на беспилотную перевозку пассажиров в штате Калифорния после Cruise.

В то же время производитель с 2020 года предлагает бесплатные поездки без водителя в Финиксе (штат Аризона). А в июне этого года мэр Сеула совершил поездку на беспилотном такси RoboRide от Hyundai.

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