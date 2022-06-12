Мэр Сеула стал первым пассажиром роботакси от Hyundai

Глава столицы Республики Корея первым прокатился на беспилотном такси от Hyundai. Проект RoboRide стартовал в районе Каннам — единственном районе Сеула, оборудованном светофорами, способными передавать данные роботизированным такси.
Автономные транспортные средства Ioniq 5 от Hyundai могут вместить до трех пассажиров одновременно, пишет Gizmochina.
Вызов машины осуществляется с помощью приложения i.M, аналогичного тем, которые используются для Waymo или Cruise.
Сам автомобиль Ioniq 5 работает на усовершенствованной системе помощи водителю Hyundai (ADAS).
На старте проекта сервис Hyundai RoboRide в Корее будет доступен только сотрудникам компании, поскольку главная цель пилотного тестирования — сбор данных об эффективности и безопасности использования роботакси.
Данные, которые будут собраны в рамках пилотного проекта, помогут Hyundai интегрировать несколько инновационных компонентов в производство автономных транспортных средств.
Компания считает, что эта новость — «переломный момент» в развитии направления беспилотных такси в корпорации и во всем мире.
Фото на обложке: Hyundai Motor Group / Unsplash
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