«Дочка» Alphabet Waymo получила разрешение на работу беспилотного такси в Калифорнии

Принадлежащий Alphabet разработчик ПО для беспилотных автомобилей Waymo получил от Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC) разрешение на коммерческие перевозки пассажиров в беспилотных такси. Разрешение действует в отдельных районах Лос-Анджелеса и на полуострове Сан-Франциско.

Как сообщает CNBC, в середине февраля 2024 года Waymo добровольно отозвала эксплуатируемые в США прототипы беспилотных такси из-за двух инцидентов в Финиксе (Аризона).

Тогда два разных автомобиля по очереди столкнулись с одним и тем же буксируемым пикапом из-за программного дефекта. Регулятор заявил, что одобряет заявку Waymo, в том числе «благодаря обновленному Плану обеспечения безопасности пассажиров» компании.

Waymo проводит испытания своих беспилотных такси уже несколько лет. Осенью 2022 года компания получила разрешение на перевозку пассажиров. Теперь же сервису разрешено брать с клиентов деньги за это.

CNBC подчеркивает, что «дочка» Alphabet обошла конкурентов из Cruise (принадлежит General Motors) и Tesla, а также может осуществлять коммерческую деятельность рядом с офисом Tesla в Пало-Альто.

Cruise пока не может возобновить эксплуатацию беспилотных такси в Калифорнии из-за инцидента с наездом на пешехода в октябре прошлого года в Сан-Франциско.

Tesla же только предстоит работа над автономным транспортным средством, способным безопасно работать без помощи человека за рулем.