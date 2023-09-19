Российско-швейцарский DeepTech-стартап WayRay признали банкротом

Российско-швейцарская компания WayRay, специализирующаяся на голографических системах с дополненной реальностью, объявлена банкротом в Швейцарии, пишет RTS. Причиной такого решения стало российское происхождение стартапа.

WayRay — DeepTech-стартап, разрабатыващий голографические системы с дополненной реальностью. В числе продуктов компании — встроенный голографический AR-дисплей для автопроизводителей, а также съемное решение для наземного, водного, воздушного транспорта и промышленного оборудования.

WayRay в 2012 году был основал в России, за годы работы он неоднократно привлекал инвестиции. Alibaba вкладывался в стартап дважды, также финансирование предоставляли Porsche, АФК «Система», фонд China Merchants Capital и другие.

Как рассказали в WayRay изданию, компания ожидала решения о новых инвестициях в размере $100 млн и в тот же день ВС РФ ввели войска на территорию Украины.

«Это атомная бомба, упавшая на общество», — прокомментировал февральские события 2022 года член совета директоров компании Филипп Монье и добавил, что введенные экономические санкции оказали прямое влияние на WayRay.

Хотя компания швейцарская, ее основатель и некоторые акционеры имеют связи с Россией, поэтому сегодня рискованно сотрудничать с такими проектами, говорят эксперты, опрошенные RTS.

Руководство WayRay хочет продать бизнес европейским, американским или азиатским покупателям. Если сделка пройдет быстро, рабочие места, вероятно, удастся сохранить.

При этом Монье рассчитывает, что основная деятельность компании останется в Швейцарии. До февраля 2022 года в WayRay работало около 40 человек.

Ранее основатель WayRay Виталий Пономарев рассказал RB.RU о том, как создавался стартап.

Фото на обложке: WayRay