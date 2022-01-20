Wildberries представил свой первый банковский продукт

Wildberries выпустил свой первый банковский продукт — дебетовую карту WB Card от «Вайлдберриз Банка». Виртуальная карта позволяет оплачивать покупки на маркетплейсе со скидкой 2%, сообщили в пресс-службе компании.
В ближайшее время онлайн-ритейлер также обещает подключить функцию моментального зачисления средств при возврате покупок.
Оформить карту можно онлайн, заполнив короткую форму и указав свои данные в личном кабинете покупателя Wildberries. Выпуск, обслуживание и все уведомления об операциях бесплатны для пользователя. Проверка данных происходит автоматически за счет интеграции с порталом Госуслуг.
Пополнить виртуальную карту можно через Систему быстрых платежей (СБП), мобильных приложений «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Райффайзен-Онлайн». Максимальная сумма пополнения — 100 тыс. рублей ежемесячно.
Также для пользователей WB Card Wildberries разработал одноименное мобильное приложение, где можно пополнять счет карты, переводить деньги через СБП, оплачивать сотовую связь и другие услуги.
Основной владелец и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в феврале 2021 года стала владельцем 100% банка «Стандарт-кредит». В настоящее время он называется «Вайлдберриз Банк». Бакальчук разъясняла, что сделка нужна для того, чтобы сократить расходы компании.
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