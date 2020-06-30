Российские разработчики хотят привлечь 200 млн рублей на создание альтернативы Zoom

Российская Webinar Group разработала сервис для онлайн-встреч Webinar Meetings, который позиционируется как конкурент Zoom и планирует привлечь на развитие проекта более 200 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Из собственных средств в ближайшие два года компания планирует потратить на него 80 млн рублей, рассказал представитель компании.

По его словам, сейчас ведутся активные переговоры с несколькими инвесторами. С кем именно, представитель Webinar Group не раскрыл.

Сейчас Webinar Meetings проходит закрытое тестирование. В дальнейшем модель монетизации предполагает ежегодную или ежемесячную подписку на сервис.

Одновременно в видеоконференции через Webinar Meetings могут принять участие до 100 человек (такое же ограничение существует в Zoom). Преимуществом нового сервиса перед западными аналогами Webinar Group называет отсутствие необходимости загружать и устанавливать дополнительное программное обеспечение. Для участия во встрече достаточно просто перейти по ссылке, которую прислал организатор.

Это удобно в случае, если в конференции принимают участие представители разных компаний, каждая из которых пользуется корпоративными мессенджерами и разработками, пояснил гендиректор Webinar Group Александр Альперн.

Разработчики также внедрили в Webinar Meetings технологию цифровых токенов: эта система может авторизовать только одного пользователя, получившего приглашение, и второй пользователь по этому приглашению зайти уже не сможет – даже если у злоумышленника окажутся идентификатор и пароль встречи.

У Webinar Group есть уже работающие сервисы, например, Webinar.ru (для проведения онлайн-встреч, вебинаров и конференций), We.Study (для организации обучения), COMDI (для проведения виртуальных мероприятий, например, онлайн-трансляций). Они обеспечивают компании ежегодную выручку в 700 млн рублей.

По словам Альперна, сервисами уже пользуются SAP, Huawei, Сбербанк, «Авито», Х5 Retail, «М.видео», «Газпром», Минфин. После введения режима самоизоляции спрос на услуги Webinar Group вырос в 5–7 раз, в апреле аудитория ее сервисов достигла 7 млн, говорит он.

В марте-апреле Zoom был неоднократно скомпрометирован. Например, несколько сделанных через него личных видеозвонков были опубликованы на YouTube и Vimeo. Тогда эксперты объясняли сложившуюся ситуацию тем, что разработчики сервиса не были готовы к резкому росту его популярности.

По данным самого Zoom, число его пользователей в связи с пандемией коронавируса и переходом на удаленную работу выросло с 10 млн человек в декабре 2019 года до 200 млн в марте 2020 года.

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