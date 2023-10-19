Разработчик платформы для совместной работы Webinar Group сменит название на «МТС Линк»

Российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы Webinar Group (входит в цифровую экосистему МТС) объявил о ребрендинге и смене названия. Все IT-решения будут объединены под UCaaS-брендом «МТС Линк», сообщил RB.RU представитель компании.
«Название "МТС Линк" означает связующее звено между людьми в деловом общении и отражает миссию компании: обеспечивать слаженное взаимодействие в онлайн-коммуникации и помогать командам достигать большего», — пояснили в Webinar Group.
Бренд «МТС Линк» будет включать в себя сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер (находится на этапе тестирования).
Логотип «МТС Линк»
Ранее Webinar Group объявила об обновлении бизнес-стратегии: компания перешла от разработки отдельных решений к созданию платформы, где все сервисы доступны в едином интерфейсе.
- МТС купила 75,5% ООО «Вебинар» и ООО «Вебинар Технологии» в 2022 году за 2,1 млрд рублей. Сама Webinar Group появилась в 2008 году. Компания развивает сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформу для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, платформу для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We.Study.
- В сентябре 2023 года Webinar Group купила российский сервис интерактивных онлайн-досок Jespo у его основателей.
Фото на обложке: Unsplash
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