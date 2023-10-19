WhatsApp* в свежем обновлении добавил функцию мультиаккаунтов. Один пользователь теперь может завести два аккаунта – для создания второго понадобится еще один номер телефона. Все параметры для него можно настроить отдельно.

В мессенджере WhatsApp* появилась функция мультиаккаунтов. Ее добавили в последнем обновлении, сообщается в блоге WhatsApp.

«Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона», – говорится в сообщении мессенджера.

Чтобы создать второй аккаунт, пользователю понадобится еще один номер телефона и сим-карта. Все параметры для обоих аккаунтов пользователь сможет настроить отдельно.

О появлении функции мультиаккаунтов в WhatsApp стало известно июне 2023 года.

WhatsApp ранее запустил каналы, но не в России – из-за возможной блокировки мессенджера.

*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Фото на обложке: A_B_C / Shutterstock