Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

WhatsApp в свежем обновлении добавил функцию мультиаккаунтов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

WhatsApp* в свежем обновлении добавил функцию мультиаккаунтов. Один пользователь теперь может завести два аккаунта – для создания второго понадобится еще один номер телефона. Все параметры для него можно настроить отдельно.

WhatsApp в свежем обновлении добавил функцию мультиаккаунтов

В мессенджере WhatsApp* появилась функция мультиаккаунтов. Ее добавили в последнем обновлении, сообщается в блоге WhatsApp.

«Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона», – говорится в сообщении мессенджера. 

Чтобы создать второй аккаунт, пользователю понадобится еще один номер телефона и сим-карта. Все параметры для обоих аккаунтов пользователь сможет настроить отдельно.

О появлении функции мультиаккаунтов в WhatsApp стало известно июне 2023 года.

WhatsApp ранее запустил каналы, но не в России – из-за возможной блокировки мессенджера.

*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Фото на обложке: A_B_C / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
  2. 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  3. 3 «Инфошуму подвержены все, но больше всего вредит он руководителям»
  4. 4 14 главных приобретений в сфере технологий за последние 5 лет
  5. 5 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ