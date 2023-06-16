Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

WhatsApp добавит функцию мультиаккаунтов в следующем обновлении

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

WhatsApp добавит функцию мультиаккаунтов. Она появится в следующем обновлении мессенджера – на одном устройстве можно будет использовать несколько аккаунтов сразу. Ранее WhatsApp анонсировал запуск долгожданных каналов.

WhatsApp добавит функцию мультиаккаунтов в следующем обновлении

Мессенджер WhatsApp добавит поддержку мультиаккаунтов в следующем обновлении. Официально об этом объявлено не было, о нововведении пишет профильный портал WAbetainfo. Данные о новой функции были обнаружены в обновлении версии мессенджера WhatsApp для бизнеса на Android.

Предполагается, что пользователи WhatsApp смогут использовать несколько аккаунтов в мессенджере на одном устройстве. По данным портала, в приложении появится специальное меню для переключения между аккаунтами.

Недавно WhatsApp анонсировал запуск каналов. Они будут находиться в отдельной вкладке, на которую также переместятся «статусы».   

WhatsApp несколько недель назад добавил функцию редактирования отправленных сообщений. Отправитель может изменить текст сообщения в течение 15 минут после его отправки. Для этого нужно нажать на сообщение и удерживать клик до появления возможности редактирования.

*WhatsApp принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
  2. 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  3. 3 «Инфошуму подвержены все, но больше всего вредит он руководителям»
  4. 4 14 главных приобретений в сфере технологий за последние 5 лет
  5. 5 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2023

MGIMO Ventures

18 июня 2023

Jet Security Team

19 июня 2023

Profbuh Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ