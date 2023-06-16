WhatsApp добавит функцию мультиаккаунтов в следующем обновлении

WhatsApp добавит функцию мультиаккаунтов. Она появится в следующем обновлении мессенджера – на одном устройстве можно будет использовать несколько аккаунтов сразу. Ранее WhatsApp анонсировал запуск долгожданных каналов.
Мессенджер WhatsApp добавит поддержку мультиаккаунтов в следующем обновлении. Официально об этом объявлено не было, о нововведении пишет профильный портал WAbetainfo. Данные о новой функции были обнаружены в обновлении версии мессенджера WhatsApp для бизнеса на Android.
Предполагается, что пользователи WhatsApp смогут использовать несколько аккаунтов в мессенджере на одном устройстве. По данным портала, в приложении появится специальное меню для переключения между аккаунтами.
Недавно WhatsApp анонсировал запуск каналов. Они будут находиться в отдельной вкладке, на которую также переместятся «статусы».
WhatsApp несколько недель назад добавил функцию редактирования отправленных сообщений. Отправитель может изменить текст сообщения в течение 15 минут после его отправки. Для этого нужно нажать на сообщение и удерживать клик до появления возможности редактирования.
*WhatsApp принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
Фото на обложке: DenPhotos /
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