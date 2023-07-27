WhatsApp добавил кружочки. Длительность коротких видеосообщений ограничена 60 секундами. Мессенджер внедряет функцию постепенно, всем пользователям она станет доступна в ближайшие недели, сообщили в компании.
WhatsApp* внедрил функцию «кружочков» – коротких мгновенных видеосообщений. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.
Длительность видеосообщений ограничена 60 секундами. Иконка для записки «кружочка» располагается внизу экрана рядом с кнопкой для записи аудиосообщений.
Мессенджер внедряет функцию «кружочков» постепенно, всем пользователям она станет доступна в ближайшие недели.
Ранее WhatsApp анонсировал запуск каналов и функции мультиаккаунтов.
*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
Фото на обложке: Diego Thomazini /
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