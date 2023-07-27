WhatsApp добавил кружочки. Длительность коротких видеосообщений ограничена 60 секундами. Мессенджер внедряет функцию постепенно, всем пользователям она станет доступна в ближайшие недели, сообщили в компании.

WhatsApp* внедрил функцию «кружочков» – коротких мгновенных видеосообщений. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

Длительность видеосообщений ограничена 60 секундами. Иконка для записки «кружочка» располагается внизу экрана рядом с кнопкой для записи аудиосообщений.

Мессенджер внедряет функцию «кружочков» постепенно, всем пользователям она станет доступна в ближайшие недели.

Ранее WhatsApp анонсировал запуск каналов и функции мультиаккаунтов.

*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock