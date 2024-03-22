В бета-версии WhatsApp появилась функция расшифровки голосовых сообщений. Для ее работы нужно скачать дополнительный модуль объемом 150 Мб. Дата полноценного релиза функции пока неизвестна.

WhatsApp* тестирует функцию расшифровки голосовых сообщений в текст. Инструмент появился в бета-версии мессенджера.

Для работы функции необходимо загрузить в память смартфона дополнительный модуль распознавания речи объемом 150 Мб.

Протестировать новую функцию могут только владельцы смартфонов на платформе Android. Дата полноценного релиза расшифровщика пока неизвестна.

Ранее WhatsApp анонсировал установку запрета на скриншоты фотографий профиля, а также разрешил закреплять сообщения в чатах.

*принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской в РФ и запрещена

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