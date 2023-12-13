WhatsApp разрешил закреплять сообщения в чатах

WhatsApp разрешил закреплять сообщения. Функция пока доступна ограниченному кругу пользователей. Помимо сообщений, закреплять на срок до 30 дней можно эмодзи, опрос, фото или видео.
Мессенджер WhatsApp в свежем обновлении включил функцию закрепления сообщения. Об этом сообщается в соцсетях Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
По умолчанию сообщение закрепляется на 7 дней, но пользователи могут установить другое время – от 24 часов до 30 дней. Кроме сообщений закрепить можно также эмодзи, опрос, фото или видео.
В октябре WhatsApp добавил функцию мультиаккаунтов. Один пользователь теперь может завести два аккаунта – для создания второго понадобится еще один номер телефона.
Фото на обложке: On The Back Of Camera /
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