WhatsApp разрешил закреплять сообщения в чатах

Мессенджер WhatsApp в свежем обновлении включил функцию закрепления сообщения. Об этом сообщается в соцсетях Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

По умолчанию сообщение закрепляется на 7 дней, но пользователи могут установить другое время – от 24 часов до 30 дней. Кроме сообщений закрепить можно также эмодзи, опрос, фото или видео.

В октябре WhatsApp добавил функцию мультиаккаунтов. Один пользователь теперь может завести два аккаунта – для создания второго понадобится еще один номер телефона.