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WhatsApp разрешил закреплять сообщения в чатах

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

WhatsApp разрешил закреплять сообщения. Функция пока доступна ограниченному кругу пользователей. Помимо сообщений, закреплять на срок до 30 дней можно эмодзи, опрос, фото или видео.

WhatsApp разрешил закреплять сообщения в чатах

Мессенджер WhatsApp в свежем обновлении включил функцию закрепления сообщения. Об этом сообщается в соцсетях Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

По умолчанию сообщение закрепляется на 7 дней, но пользователи могут установить другое время – от 24 часов до 30 дней. Кроме сообщений закрепить можно также эмодзи, опрос, фото или видео.

В октябре WhatsApp добавил функцию мультиаккаунтов. Один пользователь теперь может завести два аккаунта – для создания второго понадобится еще один номер телефона. 

Фото на обложке: On The Back Of Camera / Shutterstock

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