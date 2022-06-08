Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал работать в Беларуси

Российский кикшеринговый сервис Whoosh начал работу в Минске (Беларусь). Об этом компания сообщила в своих соцсетях.
Парк компании в Минске насчитывает 3 тыс. электросамокатов, которые можно оставить только на виртуальной парковке, обозначенной в приложении знаком «Р», сообщили RB.RU подробности запуска в сервисе.
Виртуальные парковки расположены таким образом, чтобы самокаты не мешали движению пешеходов и автомобилей.
Сервис регулирует скорость движения на своем транспорте. Максимальная — до 25 км/ч. Каждому пользователю перед первой поездкой предложат пройти инструктаж в приложении Whoosh.
В базовом тарифе старт поездки стоит 1 рубль, минута — 20 копеек. Компания предусмотрела динамическое ценообразование — стоимость меняется в зависимости от спроса, числа доступных самокатов, их заряда и других параметров.
Инвестиции в запуск на рынке Беларуси компания не раскрывает.
В конце 2021 года Whoosh сообщил о планах выйти на рынок Европы в 2022 году. Первой страной присутствия должна была стать Португалия, всего сервис планировал развиваться в 7 странах.
Whoosh закрывает потребность транспорта последней мили. Сервис работает в 40 городах. Парк компании насчитывает более 85 тыс. электросамокатов и электровелосипедов, аудитория — 8 млн пользователей.
Фото: Whoosh
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10 июня 2022