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Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал работать в Беларуси

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский кикшеринговый сервис Whoosh начал работу в Минске (Беларусь). Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал работать в Беларуси

Парк компании в Минске насчитывает 3 тыс. электросамокатов, которые можно оставить только на виртуальной парковке, обозначенной в приложении знаком «Р», сообщили RB.RU подробности запуска в сервисе.

Виртуальные парковки расположены таким образом, чтобы самокаты не мешали движению пешеходов и автомобилей.

Сервис регулирует скорость движения на своем транспорте. Максимальная — до 25 км/ч. Каждому пользователю перед первой поездкой предложат пройти инструктаж в приложении Whoosh.

В базовом тарифе старт поездки стоит 1 рубль, минута — 20 копеек. Компания предусмотрела динамическое ценообразование — стоимость меняется в зависимости от спроса, числа доступных самокатов, их заряда и других параметров.

Инвестиции в запуск на рынке Беларуси компания не раскрывает.

В конце 2021 года Whoosh сообщил о планах выйти на рынок Европы в 2022 году. Первой страной присутствия должна была стать Португалия, всего сервис планировал развиваться в 7 странах. 

Whoosh закрывает потребность транспорта последней мили. Сервис работает в 40 городах. Парк компании насчитывает более 85 тыс.  электросамокатов и электровелосипедов, аудитория — 8 млн пользователей. 

Фото: Whoosh

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