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Whoosh вложит 480 млн рублей в запуск электровелосипедов в Петербурге и Подмосковье

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Кикшеринг Whoosh запускает аренду электровелосипедов в Петербурге и Московской области, говорится в сообщении компании.

Whoosh вложит 480 млн рублей в запуск электровелосипедов в Петербурге и Подмосковье

Парк велосипедов в Санкт-Петербурге достигнет 1,5 тыс., в Московской области — 2,5 тыс. Как сообщается, каждый велосипед обошелся компании приблизительно в 120 тыс. рублей. Таким образом, совокупные инвестиции Whoosh можно оценить в 480 млн рублей.

Сейчас устройства уже можно арендовать в Северной столице, в ближайшее время они появятся в Подмосковье.

Городской электровелосипед рассчитан на поездки от 7 км (для сравнения: средняя дистанция для самоката — 3–5 км). Устройства Ninebot B100H разработаны в 2023 году, в России они представлены только у Whoosh.

Компания снабдила электровелосипеды IoT-модулем собственной разработки. Таким образом, устройства подключены к внутренней системе компании, то есть сбавляют скорость в медленных зонах и могут быть оставлены на виртуальных парковках.

Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. Выключается он тоже автоматически: на отметке 25 км/ч. Мощность электродвигателя составляет 25 кВт. Согласно ПДД, этот транспорт относится к категории «велосипеды» и для поездки не требуются права.

Велосипеды выдерживают вес до 120 кг, седло регулируется под любой рост. Вес самого электровелосипеда составляет 31,5 кг.

В 2023 году Whoosh также планирует протестировать в Москве самокаты с технологией компьютерного зрения. 

Фото: Whoosh

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