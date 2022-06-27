Кикшеринг Whoosh впервые привлек деньги через выпуск облигаций — 3,5 млрд рублей

Сервис аренды электросамокатов Whoosh закрыл книгу заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3,5 млрд рублей со ставкой 13,5% и сроком погашения через три года, говорится в сообщении компании. Привлеченные деньги стартап направит на оптимизацию долговой нагрузки.

Выручка Whoosh по итогам 2021 года превысила 4 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 64%. Соотношение долг/EBITDA — 1 на конец 2021 года, что считается банками допустимой долговой нагрузкой.

«Привлечение средств через облигации — еще один важный этап в развитии компании. Мы начинали как стартап, но добились высоких темпов роста, не потеряв в качестве сервиса и финансовой устойчивости <…>. Мы стали первым дебютантом на Московской бирже после февраля 2022 года» — сообщил основатель и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко.

Аудитория сервиса в 2021 составила 6 млн пользователей в 24 городах России. В июне 2022 года аудитория сервиса возросла до 8 млн пользователей, а число городов — до 45.

В феврале 2021 года Whoosh привлек $25 млн инвестиций от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал Инвестиции» и «дочки» банка «Открытие» — «Открытие Капитал».

Фото на обложке: Whoosh