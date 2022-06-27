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Кикшеринг Whoosh впервые привлек деньги через выпуск облигаций — 3,5 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис аренды электросамокатов Whoosh закрыл книгу заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3,5 млрд рублей со ставкой 13,5% и сроком погашения через три года, говорится в сообщении компании. Привлеченные деньги стартап направит на оптимизацию долговой нагрузки.

Кикшеринг Whoosh впервые привлек деньги через выпуск облигаций — 3,5 млрд рублей

Выручка Whoosh по итогам 2021 года превысила 4 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 64%. Соотношение долг/EBITDA — 1 на конец 2021 года, что считается банками допустимой долговой нагрузкой.

«Привлечение средств через облигации — еще один важный этап в развитии компании. Мы начинали как стартап, но добились высоких темпов роста, не потеряв в качестве сервиса и финансовой устойчивости <…>. Мы стали первым дебютантом на Московской бирже после февраля 2022 года» — сообщил основатель и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. 

Аудитория сервиса в 2021 составила 6 млн пользователей в 24 городах России. В июне 2022 года аудитория сервиса возросла до 8 млн пользователей, а число городов — до 45.

В феврале 2021 года Whoosh привлек $25 млн инвестиций от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал Инвестиции» и «дочки» банка «Открытие» — «Открытие Капитал».

Фото на обложке: Whoosh

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