Whoosh представил обновленную модель самоката

Кикшеринг Whoosh обновил дизайн своих самокатов перед началом сезона, сообщили в пресс-службе. Компания также улучшила конструктивную часть устройства и его электронику.

Новую модель разработала китайская компания Ninebot-Segway. В устройство внедрили технические обновления команды Whoosh.

Конструктивная часть

Обновленное устройство получило усиленные раму и вилку. Также у новой версии усилена герметичность мотор-колеса. Также самокат получил новую прошивку.

Дизайн

Теперь у самоката выделены подножка, звонок и курок глаза. Сама платформа теперь имеет серебристый цвет. Также в столице новые самокаты Whoosh оснастят крупными индивидуальными номерами. Это позволит эффективнее отслеживать нарушителей ПДД.

Этой моделью компания обновляет свой парк в текущем году.

Весной прошлого года Whoosh впервые за пять лет обновил визуальный стиль, айдентику и логотип. В конце 2022 года Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Полученные средства компания направила на увеличение парка самокатов и развитие бизнеса в новых регионах.

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