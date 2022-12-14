Wildberries начал предлагать услуги сборки и установки крупногабаритных товаров

Wildberries совместно с партнерами начал предлагать покупателям дополнительные сервисные услуги при покупке крупногабаритных товаров. Об этом RB.RU сообщил представитель маркетплейса.
При заказе комода, раковины, холодильника, стиральной машины и других габаритных и сложных технических товаров покупатели могут оформить дополнительные услуги по их сборке, установке и подключению.
Предложения дополнительных сервисных услуг отображаются в карточках товаров в разделе рекомендаций на онлайн-площадке.
В настоящее время услуга доступна на клиентском сайте Wildberries, позже предложения появятся и в мобильных приложениях на Android и iOS.
Минимальная стоимость услуг мастера составит 1,5 тыс. рублей за сборку рабочего стола и до 9 тыс. рублей за более сложные работы — установку и подключение душевой кабины. Также покупатели могут заказать сборку корпусной и мягкой мебели, подключение сантехники, электрики, бытовой и климатической техники — более 80 предложений.
Сервис доступен жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани — всего около 40 населенных пунктов. В дальнейшем маркетплейс планирует расширит географию сервиса.
В ноябре Wildberries запустил услугу вывоза и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, ковров, сантехники, дверей, кухонных гарнитуров.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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