Кредитор Wildberries попытался признать маркетплейс банкротом

«Кредитор ООО "Про Фактор" намерен обратиться в суд с требованием признать должника ООО "Вайлдберриз" банкротом (17 апреля 2024)», — говорится в сущфакте.

Позднее сообщение оказалось аннулировано в связи с «неправомерным раскрытием персональных данных».

В пресс-службе Wildberries сообщили RB.RU, что расценивают публикацию сообщений о банкротстве до окончания рассмотрение дела по существу как недобросовестную практику по давлению на другую сторону спора.

«Wildberries намерена подать кассационную жалобу по делу и уже внесла сумму, взысканную по состоявшемуся на сегодняшний день решению суда на депозит Арбитражного суда Московского округа», — сообщил представитель пресс-службы, добавив, что «финансовое положение компании является стабильным, отсутствуют какие-либо признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества».

Отдельный хозяйственный спор не может повлиять на выполнение обязательств цифровой платформы перед партнерами, заключили в Wildberries. При этом в компании отказались раскрыть, о каком именно споре идет речь.

В картотеке арбитражных дел редакция RB.RU нашла информацию о деле ООО «Про Фактор» против ООО «Вайлдберриз» от сентября 2023 года.

Из документов дела следует, что Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск, истцом по которому выступали ООО «Про Фактор» и индивидуальный предприниматель Тимур Хубулов. Согласно материалам дела, ИП удалось взыскать с маркетплейса 156,9 млн рублей за потерянный товар.

Wildberries подал апелляционную жалобу, однако 17 апреля Десятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Какая юридическая практика существует по подобным делам

Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова не согласна с тем, что действия «Про Фактор» являются недобросовестной практикой.

«Это абсолютно нормальная практика. Решение суда вступило в законную силу, есть все основания подавать на банкротство. Довольно часто таким образом должников стимулируют быстрее погасить долг», — сообщила эксперт.

По словам Егоровой, основанием подачи на банкротство может стать задолженность более 500 тыс. рублей, которая существует более трех месяцев.

«Учитывая уровень компании и обороты, я сомневаюсь, что этот долг не будет погашен. Возможно, пойдут на какое-то мировое соглашение», — заключила Егорова.

«Про фактор» в январе также пыталась через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise. При этом кредитор уже пытался обанкротить производителя серверов и СХД в декабре 2022 года.

«Про фактор» появилась в октябре 2016 года. Компания выступает истцом в 370 делах на общую сумму 8,7 млрд рублей.

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