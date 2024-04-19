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Кредитор Wildberries попытался признать маркетплейс банкротом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Компания «Про фактор», занимающаяся предоставлением финансовых услуг, попыталась признать банкротом Wildberries, следует из уведомления системы «Контур.Фокус».

Кредитор Wildberries попытался признать маркетплейс банкротом

«Кредитор ООО "Про Фактор" намерен обратиться в суд с требованием признать должника ООО "Вайлдберриз" банкротом (17 апреля 2024)», — говорится в сущфакте.

Позднее сообщение оказалось аннулировано в связи с «неправомерным раскрытием персональных данных».

В пресс-службе Wildberries сообщили RB.RU, что расценивают публикацию сообщений о банкротстве до окончания рассмотрение дела по существу как недобросовестную практику по давлению на другую сторону спора.

«Wildberries намерена подать кассационную жалобу по делу и уже внесла сумму, взысканную по состоявшемуся на сегодняшний день решению суда на депозит Арбитражного суда Московского округа», — сообщил представитель пресс-службы, добавив, что «финансовое положение компании является стабильным, отсутствуют какие-либо признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества».

Отдельный хозяйственный спор не может повлиять на выполнение обязательств цифровой платформы перед партнерами, заключили в Wildberries. При этом в компании отказались раскрыть, о каком именно споре идет речь. 

В картотеке арбитражных дел редакция RB.RU нашла информацию о деле ООО «Про Фактор» против ООО «Вайлдберриз» от сентября 2023 года. 

Из документов дела следует, что Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск, истцом по которому выступали ООО «Про Фактор» и индивидуальный предприниматель Тимур Хубулов. Согласно материалам дела, ИП удалось взыскать с маркетплейса 156,9 млн рублей за потерянный товар.

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Wildberries подал апелляционную жалобу, однако 17 апреля Десятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Какая юридическая практика существует по подобным делам

Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова не согласна с тем, что действия «Про Фактор» являются недобросовестной практикой.

«Это абсолютно нормальная практика. Решение суда вступило в законную силу, есть все основания подавать на банкротство. Довольно часто таким образом должников стимулируют быстрее погасить долг», — сообщила эксперт. 

По словам Егоровой, основанием подачи на банкротство может стать задолженность более 500 тыс. рублей, которая существует более трех месяцев.

«Учитывая уровень компании и обороты, я сомневаюсь, что этот долг не будет погашен. Возможно, пойдут на какое-то мировое соглашение», — заключила Егорова.

  • «Про фактор» в январе также пыталась через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise. При этом кредитор уже пытался обанкротить производителя серверов и СХД в декабре 2022 года.
  • «Про фактор» появилась в октябре 2016 года. Компания выступает истцом в 370 делах на общую сумму 8,7 млрд рублей.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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