«Это левел-ап». Зачем Wildberries понадобилась образовательная платформа

Объединенная компания Wildberries и Russ объявила , что в марте запустит образовательную платформу для предпринимателей и IT-специалистов. На ней будут бесплатные и платные курсы преимущественно в онлайн-формате. Опрошенные RB.RU эксперты рассказали, зачем маркетплейсу понадобилась своя образовательная площадка.

Гендиректор и сооснователь сервиса для продвижения на маркетплейсах JVO Максим Логинов заявил, что будущая платформа Wildberries — это «мощный левел-ап для предпринимателей, которые хотят перевести свой бизнес в онлайн». По его словам, вокруг электронной коммерции уже сформировалась «своя ниша EdTech, ценность которой очень часто сомнительна». «Растет и количество экспертов-теоретиков, обучающих торговле на Wildberries, но не до конца понимающих сложную индустрию e-commerce», — добавил Логинов.

По мнению эксперта, недостаточно «пройти какой-нибудь экспресс-курс по теме ритейла», чтобы успешно торговать онлайн. «За коммуникацией продавца и покупателя скрываются огромные бизнес-процессы, в которые нужно уметь погружаться. Поэтому Wildberries и решил транслировать свой наработанный опыт и делиться им. В этом смысле запуск платформы кажется мне логичным этапом — нам очень созвучна эта идея», — отметил Логинов.

Он добавил, что JVO разрабатывает для образовательной площадки Wildberries курс по логистике. «По сути, вместе мы создаем систему безвозмездной поддержки, возможность наработать нужные навыки, опыт, экспертизу. Если понять, что Wildberries — это прежде всего канал, с которым нужно научиться работать, то вывести свой бизнес на новый уровень получится быстрее», — резюмировал эксперт.

Селлер и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов выразил надежду, что «Wildberries возьмется за правильное обучение сотрудников под маркетплейсы». «Очень хочется, чтобы это было не с классическим подходом Wildberries, когда менеджер умеет только делать карточки товаров и как-то настраивать рекламу. Важно, чтобы менеджер умел налаживать все те процессы, которые должен уметь, включая запуск и поддержку товара», — заявил Попов.

В начале февраля Wildberries запустила в тестовом режиме обучение для начинающих продавцов, которое, как утверждают в компании, поможет им разобраться с работой на маркетплейсе. По итогам пилота компания планирует собрать отзывы об онбординге и начать внедрять его для всех селлеров-новичков.

Комментируя решение маркетплейса, Попов напомнил, что обучение на онлайн-платформах было всегда, но касалось «совсем базовых вещей», а сами продавцы обращались за ним «только в случае каких-то проблем». «На Wildberries часто приходят те, кто никак не предрасположен к бизнесу, потому что им наобещали золотые горы. В итоге продавец-новичок залезает в кредиты и сидит без денег, а на площадке лежат тысячи ненужных товаров. Благодаря онбордингу количество таких людей начнет уменьшаться», — заключил эксперт.

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