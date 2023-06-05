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Директором развития финтеха в Wildberries Дмитрий Колесников из НСПК

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Директором по развитию финансовых и платежных сервисов онлайн-платформы Wildberries станет Дмитрий Колесников. Он займется развитием финтеха для улучшения клиентского опыта, разработкой и внедрением сервисов для партнеров и покупателей онлайн-платформы на базе возможностей маркетплейса и банка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Директором развития финтеха в Wildberries Дмитрий Колесников из НСПК

Дмитрий Колесников с 2014 года работал в Национальной системе платежных карт (НСПК), где под его руководством запускалась Система быстрых платежей (СБП). Он также участвовал в запуске платежной системы «Мир».

  • Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в феврале 2021 года стала владельцем 100% банка «Стандарт-кредит». В настоящее время он называется «Вайлдберриз Банк». Бакальчук разъясняла, что сделка нужна для того, чтобы сократить расходы компании.
  • В январе 2022 года Wildberries выпустил свой первый банковский продукт — дебетовую карту WB Card от «Вайлдберриз Банка». Виртуальная карта позволяет оплачивать покупки на маркетплейсе со скидкой 2%.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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