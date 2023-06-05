Директором по развитию финансовых и платежных сервисов онлайн-платформы Wildberries станет Дмитрий Колесников. Он займется развитием финтеха для улучшения клиентского опыта, разработкой и внедрением сервисов для партнеров и покупателей онлайн-платформы на базе возможностей маркетплейса и банка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Директором развития финтеха в Wildberries Дмитрий Колесников из НСПК