Директором развития финтеха в Wildberries Дмитрий Колесников из НСПК

Директором по развитию финансовых и платежных сервисов онлайн-платформы Wildberries станет Дмитрий Колесников. Он займется развитием финтеха для улучшения клиентского опыта, разработкой и внедрением сервисов для партнеров и покупателей онлайн-платформы на базе возможностей маркетплейса и банка. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Дмитрий Колесников с 2014 года работал в Национальной системе платежных карт (НСПК), где под его руководством запускалась Система быстрых платежей (СБП). Он также участвовал в запуске платежной системы «Мир».
- Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в феврале 2021 года стала владельцем 100% банка «Стандарт-кредит». В настоящее время он называется «Вайлдберриз Банк». Бакальчук разъясняла, что сделка нужна для того, чтобы сократить расходы компании.
- В январе 2022 года Wildberries выпустил свой первый банковский продукт — дебетовую карту WB Card от «Вайлдберриз Банка». Виртуальная карта позволяет оплачивать покупки на маркетплейсе со скидкой 2%.
Фото на обложке: KateV28 /
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