Пользователи Wildberries сообщили о проблемах при привязке карт Mastercard

Пользователи Wildberries сообщили о проблемах при операциях с картами Mastercard: они отвязывались от личного кабинета, попытки оплатить покупки заканчивались безуспешно.

Маркетплейс сообщил, что уже решает проблему, а также предложил использовать другие способы оплаты — «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и карт «Мир», узнал ТАСС.

В пресс-службе Wildberries заявили, что о восстановлении возможности оплаты картами Mastercard сообщят дополнительно.

В октябре 2023 года Wildberries ввел комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи. На это обратила внимание прокуратура, она призвала площадку соблюдать законы и интересы потребителей. После этого компания отменила комиссии.

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