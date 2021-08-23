Wildberries организовал скидки при оплате через «Мир» и после заявил, что эта система стала «самой популярной»

Российский онлайн-ритейлер Wildberries отметил, что с появлением скидок при оплате через «Мир», SberPay и систему быстрых платежей (СБП) «всего за неделю жители страны поменяли свои предпочтения в выборе платежных систем на Wildberries». Об этом говорится в сообщении компании.

По данным исследования Wildberries, еще на 15 августа первые и вторые места в рейтинге предпочтений россиян занимали иностранные платежные системы, а третье — российская «Мир».

С 16 августа, после введения скидок на площадке и публикации информации о комиссиях зарубежных платежных систем, россияне стали чаще выбирать отечественные платежные системы.

В Wildberries отметили, что уже на 20 августа «Мир» заняла первое место по объемам транзакций онлайн-ритейлера среди остальных платежных систем, зарубежные же игроки сместились на второе и третье место.

Кроме того, за прошедшую неделю стремительную динамику показал и SberPay от «Сбера» — рост объемов транзакций вырос в 5 раз.

По прогнозам компании, SberPay в ближайшее время может также стать одним из фаворитов россиян при выборе способа оплаты и занять второе место после системы «Мир» на Wildberries. Третье место, по прогнозам, может получить СБП.

По подсчетам онлайн-ритейлера, благодаря появлению нового функционала на Wildberries россияне могут экономить около 40 млн рублей ежедневно. Компания считает, что благодаря своей «открытой и честной» позиции рынок платежных систем в России начал активно меняться.

«Мы полагаем, что перейдя на новые платежные системы в Wildberries и сформировав новую потребительскую привычку, россияне и в других магазинах будут выбирать наиболее выгодные им платежные системы — причем не только в онлайне, но и рознице. Так как все скрытые комиссии закладываются в цену товара, то покупатель имеет право знать о них и сам решать, хочет он их оплачивать или нет», — сообщили в пресс-службе.

Ранее против решения Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами выступили Visa и Mastercard. Wildberries же обвинила платежные системы в давлении на российские банки.

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Фото: Unsplash