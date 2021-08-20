Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки

Российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о начавшемся давлении зарубежных платежных систем на российские банки. По словам представителя компании, это происходит из-за решения ритейлера предоставлять скидки при оплате картами «Мир», через SberPay и Систему быстрых платежей.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — говорится в сообщении компании.

Ритейлер посчитал такую политику «проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке».

По мнению Wildberries, подобные манипуляции незаконны, так как получатели писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем.

«Подчеркнем, что мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами. 16 августа мы в Wildberries снизили цены на товары с учетом тарифов платежных систем и предложили россиянам самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши покупатели видят, как складывается цена на товар, и какие скидки они могут получить, оплачивая их с помощью различных платежных систем», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным Wildberries, за рубежом подобные комиссии «значительно ниже», что компания считает «очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, в частности, малого и среднего, который больше всего страдает от завышенных тарифов».

С чего начался конфликт Wildberries и иностранных платежных систем

С 17 августа Wildberries предложил покупателям экономить на комиссиях и оплачивать товары с помощью карты «Мир», Системы быстрых платежей или SberPay. Ритейлер пояснил, что при оплате международными сервисами комиссия для покупателя составит 2%. Площадка начала предлагать оплачивать товары без комиссии с помощью российских сервисов.

Против решения Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами выступила Visa. В Mastercard сообщили, что обеспокоены возможной дискриминацией держателей карт со стороны Wildberries.

Ритейлер в свою очередь пояснил, что не вводил дополнительных комиссий, а всего лишь сделал тарифы прозрачными для покупателей. В компании отметили, что комиссии международных платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто.

Роспотребнадзор также посчитал, что российские магазины и маркетплейсы имеют право указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами.

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Фото: Unsplash