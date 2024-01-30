Wildberries построит под Петербургом склад за 9 млрд рублей взамен сгоревшего

Wildberries планирует построить новый склад под Петербургом взамен сгоревшего. Объект расположится в Тосненском районе Ленинградской области, инвестиции в проект составят 9 млрд рублей. Пожар на складе маркетплейса в Шушарах произошел 13 января, огонь уничтожил здание и весь товар – ущерб оценивается в 17 млрд рублей.

Wildberries построит распределительный центр в Тосненском районе Ленинградской области. Соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук, сообщила пресс-служба Wildberries.

Начать строительство склада планируют в 2024 году, закончить – в 2025 году. Площадь центра составит 154 тыс. кв. м., он сможет обрабатывать 115 млн единиц груза в год. Инвестиции в проект составят 9 млрд рублей.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Огонь полностью уничтожил здание площадью 100 тыс. кв. м. и весь хранящийся на складе товар. Ущерб от пожара оценивается в сумму до 17 млрд рублей.

После пожара на складе в Шушарах Wildberries арендовал складские помещения «Ленты» и «ВсеИнструменты.ру».

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