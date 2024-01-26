Wildberries после пожара в Шушарах арендовал помещения «Ленты» и «ВсеИнструменты.ру»

Wildberries после пожара на складе в Шушарах вынужденно арендовал производственные мощности у других игроков, узнал «Комммерсантъ».
По данным издания, маркетплейс закрыл сделку по субаренде 27,9 тыс. кв. м в логистическом парке «PNK парк Шушары» с DIY-ритейлером «ВсеИнструменты.ру». Об этом сообщили источники и подтвердил директор по развитию товародвижения «ВсеИнструменты.ру» Артем Серенко.
Кроме того, компания заключила договор на аренду 9,5 тыс. кв. м на складе ритейлера «Лента», расположенном на Московском шоссе, 345. И еще маркетплейс занял площадки «MLP Уткина Заводь» и в «Армада парк».
По данным издания, компания сфокусируется на строительстве нового объекта. Ранее в Wildberries отмечали, что реконструируют разрушенный в пожаре склад. Новый сортировочный центр компания хочет запустить уже в начале февраля.
- Ранее 13 января в поселке Шушары под Петербургом начался пожар на складском помещении Wildberries. Пламя быстро распространилось и затронуло 70 тыс. кв. м. (около 11 футбольных полей). Площадь самого склада — более 100 тыс. кв. м;
- На следующий день Следственный комитет возбудил дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ);
- По подсчетам экспертов, ущерб от сгоревшего склада может достигать 17 млрд рублей;
- В Минпромторге, комментируя инцидент, указали, что объект не прошел все требующиеся процедуры приемки, и выразили недоумение в связи с работой склада. Там допустили отдельные разбирательства по этому вопросу.
Фото на обложке: Dmitri Disterheft /
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