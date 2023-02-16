Wildberries запретит продавцам указывать произвольную первоначальную стоимость товара

Wildberries начал внедрять новый алгоритм расчета скидок и их отображения для покупателей. Если раньше перечеркнутую — «первоначальную» — стоимость товара продавец указывал на свое усмотрение, то теперь она не может быть выше фактической цены товара, по которой он продавался в течение предыдущей календарной недели.

Также теперь покупатель получит информацию о скидке только в том случае, если она будет отличаться от средней реальной цены минимум на 5%, сообщили RB.RU в пресс-службе маркетплейса.

В Wildberries считают, что новый подход позволит предотвратить появление фейковых скидок. Ранее некоторые продавцы выдавали перечеркнутую цифру за изначальную стоимость товара и указывать большую «скидку» относительно нее, что вводило в заблуждение онлайн-платформу и покупателей.

Отображение скидок в новом формате уже доступно для покупателей из ряда регионов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении. Компания планирует до 1 марта внедрить новый подход во всех сервисах Wildberries и для пользователей из всех стран.

В прошлом году маркетплейс разработал и внедрил собственный алгоритм на основе искусственного интеллекта, который сравнивает цены на товары, участвующие в распродажах, с их средней стоимостью за предыдущие периоды, и скрывает предложения с фейковыми скидками.

Также Wildberries начал тестировать функцию выставления оценок покупателям. В перспективе покупатели с высокой оценкой будут получать бонусы и дополнительные сервисы.

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