Wildberries начал тестировать функцию выставления оценок покупателям

Wildberries задумался о создании рейтинга покупателей. Маркетплейс начал тестировать новую функцию – представители компании будут выставлять оценки покупателям. В перспективе покупатели с высокой оценкой будут получать бонусы и дополнительные сервисы.

О тестировании нового инструмента рассказал представитель Wildberries. С 15 февраля представители Wildberries выставляют оценку покупателям по результатам взаимодействия с ними. Критерии такого взаимодействия в Wildberries не назвали.

На первом этапе оценка будет доступна только для внутреннего использования. В перспективе Wildberries будет предоставлять покупателям с высокой оценкой бонусы, дополнительные сервисы, специальные предложения.

Также Wildberries готовится реформировать систему выплаты владельцам пунктов выдачи заказов. Сумму выплат начнут рассчитывать на основе множества факторов, например, уровня жизни людей в населенном пункте и стоимости аренды в той или иной локации.

15 февраля Wildberries отчитался о росте оборота от продаж товаров и услуг в 2022 году на 98% (до 1,669 трлн рублей) по сравнению с 2021 годом.

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