Wildberries готовит реформу программы выплат партнерским пунктам выдачи заказов. Сумму выплат начнут рассчитывать на основе множества факторов, например, уровня жизни людей в населенном пункте и стоимости аренды в той или иной локации.

Маркетплейс Wildberries начнет по-новому рассчитывать выплаты владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Новая программа выплат позволит предпринимателям повысить свои доходы, отметил представитель Wildberries.

Прежние тарифы действовали для самовывозов в разных локациях, с разной арендной платой и покупательским трафиком. Новая система будет учитывать различные особенности каждого пункта, а именно:

количество жителей в населенном пункте и уровень их жизни;

потребность в ПВЗ в той или иной локации;

расположение ПВЗ относительно транспортных развязок, торговых центров;

стоимость арендной платы;

новизну жилого фонда;

площадь ПВЗ, его рейтинг.

Wildberries планирует перевести все ПВЗ на новую систему оплаты в течение 2023 года.

В январе маркетплейс запустил субсидию за открытие ПВЗ в приоритетных локациях, к которым маркетплейс относит Чукотку, Камчатку, Вологодскую, Костромскую области, Ингушетию и другие регионы. Ранее Wildberries ввел безвозвратный обязательный сбор в 10 тыс. рублей за открытие ПВЗ.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock