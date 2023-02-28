Предприниматели пожаловались на снижение вознаграждения партнерским ПВЗ Wildberries

Предприниматели с этим не согласились и пожаловались на занижение вознаграждения. По их словам, выплаты уменьшаются каждый раз после пересмотра тарифов.

Wildberries с 6 марта изменит процент вознаграждения партнерским пунктам выдачи заказов (ПВЗ), сообщила компания. Представители онлайн-площадки уверяют, что изменения позитивные и новая система «позволит сделать тарифы ПВЗ более гибкими и прозрачными».

Wildberries опубликовал в Telegram-канале WB Point News скриншот с изменениями тарифов на оплату услуг ПВЗ в некоторых регионах.

Владельцы ПВЗ также поделись с RB.RU скриншотами более ранних тарифов. Из одного из них следует, например, что повышенный тариф на оплату услуг ПВЗ в Магаданской области и Бурятии в конце февраля составлял 4%, тогда как с 6 марта он установлен на уровне 3,6%.

Тариф для Белгородской и Калининградской областей, Пермского края и других регионов с 20 февраля был установлен на уровне 3,25%, а с 6 марта снизится до 2,75%.

Тарифная сетка действует для всех владельцев ПВЗ.

Один из предпринимателей пожаловался RB.RU на частую смену тарифа в различных регионах, причем, по его словам, вознаграждение после этого каждый раз понижается. На новые тарифы также жалуются участники тематических чатов.

В пресс-службе Wildberries на момент публикации материала не ответили на запрос RB.RU.

13 февраля онлайн-площадка сообщила, что готовится изменить программу выплат партнерским пунктам выдачи заказов. Сумму выплат начнут рассчитывать на основе множества факторов, например, уровня жизни людей в населенном пункте и стоимости аренды в конкретной локации.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock