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Wildberries потратит 5 млрд рублей на субсидии продавцам за быструю доставку во время пандемии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries учел рекомендации Минтруда по переводу на «удаленку» как можно больше трудящихся из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и решил субсидировать предпринимателей на 5 млрд рублей за быструю доставку заказов во время новой волны.

Wildberries потратит 5 млрд рублей на субсидии продавцам за быструю доставку во время пандемии

Как говорится в сообщении онлайн-ритейлера, компания снизит свою торговую комиссию для продавцов, которые доставят товары быстрее нормативных сроков. Новая модель будет действовать при продаже товара со склада продавца.    

Комиссия маркетплейса будет снижаться на 0,1% за каждый сэкономленный час, который пройдет с момента заказа товара на маркетплейсе до его поступления на склад. Таким образом, чем быстрее предприниматели довезут товар до логистического центра, тем ниже будет комиссия. Ее минимальный размер теперь будет начинаться с 3%.

По оценкам компании, новая программа также позволит снизить сроки доставки товаров до покупателей примерно в 2 раза.

«Дистанционный режим работы возвращается — таким образом, все больше россиян будут в ближайшее время работать из дома. В этой связи мы считаем необходимым поддержать как покупателей — ускорить сроки доставки заказов, так и предпринимателей — предоставить вознаграждение за более быструю логистику товаров», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

Под программу субсидий подпадают все категории товаров.

Накануне Минтруд рекомендовал работодателям в России перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников «в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19».

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Фото на обложке: Unsplash

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