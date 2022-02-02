Wildberries потратит 5 млрд рублей на субсидии продавцам за быструю доставку во время пандемии

Wildberries учел рекомендации Минтруда по переводу на «удаленку» как можно больше трудящихся из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и решил субсидировать предпринимателей на 5 млрд рублей за быструю доставку заказов во время новой волны.

Как говорится в сообщении онлайн-ритейлера, компания снизит свою торговую комиссию для продавцов, которые доставят товары быстрее нормативных сроков. Новая модель будет действовать при продаже товара со склада продавца.

Комиссия маркетплейса будет снижаться на 0,1% за каждый сэкономленный час, который пройдет с момента заказа товара на маркетплейсе до его поступления на склад. Таким образом, чем быстрее предприниматели довезут товар до логистического центра, тем ниже будет комиссия. Ее минимальный размер теперь будет начинаться с 3%.

По оценкам компании, новая программа также позволит снизить сроки доставки товаров до покупателей примерно в 2 раза.

«Дистанционный режим работы возвращается — таким образом, все больше россиян будут в ближайшее время работать из дома. В этой связи мы считаем необходимым поддержать как покупателей — ускорить сроки доставки заказов, так и предпринимателей — предоставить вознаграждение за более быструю логистику товаров», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

Под программу субсидий подпадают все категории товаров.

Накануне Минтруд рекомендовал работодателям в России перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников «в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19».

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Фото на обложке: Unsplash