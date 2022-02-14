Wildberries начал работать в Узбекистане

Онлайн-ритейлер Wildberries вышел на рынок Узбекистана, говорится в сообщении компании. Это двадцатая по счету страна присутствия маркетплейса. Сумма инвестиций в запуск на новом рынке не раскрывается.

Компания предлагает жителям страны около 20 млн наименований товаров от российских и международных брендов и в дальнейшем будет расширять ассортимент.

Оформить заказ можно на сайте uz.wildberries.ru или и с помощью мобильных приложений на iOS и Android.

Доставлять товары будет собственная логистическая служба компании. В Узбекистане также открываются и пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами. Часть вещей можно бесплатно вернуть и получить быстрый возврат средств. Первая фирменная точка выдачи онлайн-ритейлера уже заработала в Ташкенте.

Предприниматели Узбекистана смогут сами открывать пункты выдачи Wildberries и получать доход до 3,5% с оборота. Управление работой точкой выдачи, поступлениями и возвратами происходит через мобильное приложение.

«Мы рады объявить о запуске интернет-магазина в Узбекистане: жители этой страны получат доступ к широкому ассортименту товаров от международных производителей, а представители местного бизнеса в перспективе смогут выйти на Wildberries и продавать свою продукцию в странах присутствия компании», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

В настоящее время Wildberries работает уже в 20 странах мира, в том числе в России, Казахстане, Белоруссии, Германии, Франции, Великобритании, странах Балтии, США и других.

Продажи Wildberries в четвертом квартале 2021 года обновили исторический максимум — они выросли на 101% год к году, достигнув 304,8 млрд рублей. Активная месячная аудитория маркетплейса за 2021 год достигла 113 млн человек.

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Фото на обложке: Unsplash