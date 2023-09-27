Минфин ожидает от бизнеса уплаты налога на сверхприбыль в 2023 году

По расчетам российского Минфина, весь крупный бизнес заплатит налог на сверхприбыль в текущем году, выяснил Forbes. Так, по прогнозам ведомства, все компании, которые должны сделать взнос, осуществят его по льготной ставке 5% вместо 10%.

Благодаря досрочным выплатам государство сможет пополнить бюджет дополнительными доходами в текущем налоговом периоде.

Из пояснительной записки к закону о федеральном бюджете на 2024 год, на которую ссылается издание, следует, что Минфин ожидает поступления windfall tax в 2024 году на нулевом уровне. То есть организации, которые обязаны произвести взнос, заплатят его до конца года.

В начале августа, Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для бизнеса. Он касается организаций, которые в 2021-2022 году получили среднюю прибыль свыше 1 млрд рублей. По закону, выплату необходимо произвести до 28 января 2024 года, в этом случае налог составит 10% от превышения прибыли. Если заплатить досрочно, до 30 ноября текущего года, ставка понижается до 5%.

Общая сумма поступлений от этого налога ожидается на уровне 300 млрд рублей, прогнозирует Минфин.

Ранее затраты на windfall tax подсчитали в Сбербанке, взнос составит около 3 млрд рублей при условии, что организация произведет выплату в 2023 году.

Ряд других компаний также готовятся заплатить налог. Для группы «Черкизово» он составит 400 млн рублей, Qiwi может заплатить порядка полумиллиона, Headhunter оценил расходы в 268 млн рублей.

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