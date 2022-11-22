В России стали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям

На площадках DNS, «Ситилинк», «Яндекс.Маркет» и Wildberries начали продавать версии Windows для разработчиков обычным пользователям. При покупке такого ключа у покупателей не спрашивают документы о том, являются ли они авторизованными специалистами по сборке компьютеров.

Версия для разработчиков часто до 30% дешевле «коробочной» версии, но ее использование в будущем может быть затруднительно: ее нельзя перенести на другое устройство, пользователь не сможет передать ее другому человеку, с ней невозможен даунгрейд — переход на более раннюю версию ПО, а также они часто бывают англоязычными, узнали «Известия».

Юристы назвали это грубым нарушением лицензионного соглашения, а опрошенные эксперты добавляют, что такая версия операционной системы «привязывается» к компонентам устройства и перенести ее на новый девайс в дальнейшем не получится.

В техподдержке DNS, «Ситилинке» сообщили, что не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже ПО. На Wildberries и «Яндекс.Маркете» операционную систему тоже можно положить в корзину и оплатить без каких-либо подтверждений.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что правообладатель лицензии не обращался по поводу нарушения его прав, а если это произойдет, то товары оперативно снимут с продажи. Представители «Яндекс.Маркета» отказались от комментариев, в DNS не ответили на запрос издания.

В сентябре Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для россиян. Пользователи не могут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязал Минцифры подготовить проект об использовании преимущественно отечественного софта до ноября 2022 года.

При этом в правительстве ранее отметили, что пока в стране не будет конкурентоспособных аналогов, использование существующего зарубежного софта продолжится.

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