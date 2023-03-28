Wildberries перестанет принимать ювелирные изделия без подтверждающих их оригинальность документов

Wildberries перестанет принимать от продавцов ювелирные изделия без подтверждающих их оригинальность документов. Это одна из мер по борьбе с контрафактом, правило вводится на всех складах компании.

Маркетплейс Wildberries введет дополнительные меры по борьбе с некачественными и не оригинальными ювелирными изделиями, сообщил представитель компании.

Wildberries перестанет принимать ювелирные изделия, на которые продавец не предоставил документ о регистрации в государственной интегрированной системе драгметаллов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

Ранее Wildberries запретил продажу на площадке вейпов и жидкостей для них, даже тех, которые не содержат никотин. С 1 марта маркетплейс перестал принимать от продавцов товары без маркировки. К таким товарам относятся одежда, обувь, белье, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция.

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