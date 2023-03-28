Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries перестанет принимать ювелирные изделия без подтверждающих их оригинальность документов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries перестанет принимать от продавцов ювелирные изделия без подтверждающих их оригинальность документов. Это одна из мер по борьбе с контрафактом, правило вводится на всех складах компании.

Wildberries перестанет принимать ювелирные изделия без подтверждающих их оригинальность документов

Маркетплейс Wildberries введет дополнительные меры по борьбе с некачественными и не оригинальными ювелирными изделиями, сообщил представитель компании.

Wildberries перестанет принимать ювелирные изделия, на которые продавец не предоставил документ о регистрации в государственной интегрированной системе драгметаллов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

Ранее Wildberries запретил продажу на площадке вейпов и жидкостей для них, даже тех, которые не содержат никотин. С 1 марта маркетплейс перестал принимать от продавцов товары без маркировки. К таким товарам относятся одежда, обувь, белье, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция.

Фото на обложке: Ayman alakhras / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Wildberries протестирует линейку дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи заказов
  2. 2 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
  3. 3 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
  4. 4 Потребительский спрос в кризис, или Как улучшить маркетинг, чтобы продавать больше. Часть 2
  5. 5 Уникальное предложение: зачем продавцам Wildberries участвовать в распродажах

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

29 марта 2023

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day

30 марта 2023

Startup Tour 2023 Якутск

Все ВОЗМОЖНОСТИ