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Wildberries перестанет принимать от продавцов товары без маркировки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries перестанет принимать немаркированные товары от продавцов с 1 марта – в тот же день начинают действовать новые законодательные нормы о маркировке продукции. Перечень таких товаров широкий, ответственность за соблюдение их маркировки возложили в том числе на маркетплейсы.

Wildberries перестанет принимать от продавцов товары без маркировки

О новых правилах работы с продавцами сообщил представитель Wildberries. 

С 1 марта маркетплейс перестанет принимать на склады товары без государственной маркировки «Честного знака». К таким товарам относятся одежда, обувь, белье, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция.

В России с 1 марта вступает в силу законодательная поправка о маркировке продукции. Маркетплесам будет запрещено продавать товары без необходимой маркировки.

«При отсутствии кода маркировки на товаре или невозможности его отсканировать Wildberries будет возвращать такие товары продавцу», – отметили в Wildberries.

В Wildberries меру назвали вынужденной. Она позволит сократить расходы на обратную логистику и двойную обработку подлежащего маркировке товара.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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