Wildberries перестанет принимать товары с низкой оценкой покупателей

Wildberries перестанет принимать от продавцов товары с низкой покупательской оценкой. Если рейтинг товара составляет ниже 3 баллов из 5 возможных, то его размещение прекратят.

Маркетплейс Wildberries объявил о повышении требований к качеству размещаемых на площадке товаров, сообщили в компании.

Если оценка товара на основе отзывов покупателей составляет ниже 3 баллов из 5 возможных, то его размещение на платформе прекратят.

«Снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца», – рассказали в Wildberries.

Ранее маркетплейс перестал принимать от продавцов ювелирные изделия без подтверждающих их оригинальность документов.

С конца февраля Wildberries также не принимает товары без маркировки, которым относятся одежда, обувь, белье, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция.

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