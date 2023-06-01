Wildberries стал автоматически возвращать деньги за обратную логистику бракованных товаров. Ранее покупателям приходилось обращаться в службу поддержки маркетплейса.
Маркетплейс Wildberries начал в автоматическом режиме возвращать покупателям деньги за обратную логистику товаров с браком. Об этом сообщили в Wildberries.
Ранее покупателям, чтобы оформить возврат бракованных товаров, приходилось обращаться в службу поддержки маркетплейса. Теперь деньги возвращаются покупателю сразу после поступления бракованного товара на склад.
Средства поступают на баланс в личном кабинете покупателя. Их можно вывести на банковскую карту.
Wildberries ввел платный возврат товаров в мае 2022 года. Позже основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук объяснила введение платного возврата «борьбой с шопоголиками».
Фото на обложке: Koshiro K /
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