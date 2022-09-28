Xiaomi представила новый «женский» смартфон

Xiaomi представила новую модель «женского» смартфона Civi 2. Он оснащен двумя селфи-камерами, его корпус покрыт блестками, а заднюю панель устройства создавали совместно с брендом Hello Kitty.

Камеры для селфи на Civi 2 оборудованы датчиками на 32 Мп со сверхширокоугольным объективом, задняя камера – 50 Мп с двумя сенсорами на 20 и 2 Мп.

Смартфон весит меньше, чем другие модели бренда – 172 грамма. Толщина корпуса составляет 7,2 мм, емкость аккумулятора – 4500 mAh.

Xiaomi не позиционирует Civi 2 как исключительно «женскую» модель смартфона, но его дизайн говорит об обратном, например, розовые корпуса с блестками и задняя панель, созданная в коллаборации с брендом Hello Kitty.

Цена на смартфон в Китае начинается от 2399 юаней (20 тысяч рублей) за комплектацию с минимальным количество встроенной памяти и 2799 юаней (23 тысяч рублей) – с максимальной (256 Гб).

Фото: Xiaomi