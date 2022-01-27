Сервис «Работа.ру» провел исследование среди своих пользователей старше 18 лет и выяснил, что лишь каждый пятый россиянин считает себя трудоголиком. Чаще о трудоголизме говорили женщины — 51% против 49% среди мужчин.
Больше всего трудоголиков оказалось в сферах строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%), сообщило агентство «Прайм».
Рабочий день 60% трудоголиков длится более восьми часов. Практически половина опрошенных думает о работе на выходных или во время отдыха. Еще 41% респондентов даже работают в выходные дни.
В ходе опроса 28% россиян рассказали, что им нравится быть постоянно занятыми. При этом почти четверть опрошенных пишут или звонят коллегам в нерабочее время, а 19% тревожатся, если не работают.
Помимо этого, 18% участников опроса отметили, что ведут несколько проектов одновременно. Еще по 17% указали, что не умеют отдыхать или имеют несколько мест работы.
Как оказалось, 12% респондентов не знают, чем себя занять в нерабочее время, а у 9% хобби связаны с работой.
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Фото на обложке: Andrey_Popov /
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