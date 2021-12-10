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2021 год стал худшим в истории работы для 14% российских компаний

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России 14% предприятий назвали 2021 год как худший год за всю историю компании и лишь 2% работодателей — как лучший. Еще 11% не увидели разницы между этим годом и предыдущим. 

Для 45% бизнеса год был действительно сложным, но компаниям удалось справиться с испытаниями. По мнению 28% работодателей, год был «на четверку» — их компании могли бы справиться лучше, но в целом показали хорошие результаты. 

2021 год стал худшим в истории работы для 14% российских компаний

Об этом говорится в исследовании «Работа.ру». Аналитики сервиса опросили более 1 тыс. представителей компаний из всех регионов России, сообщил РБК.

Плюсы года:

  • 16% компаний назвали удаленный режим плюсом;
  • 39% работодателей избежали увольнений сотрудников;
  • 35% представителей бизнеса смогли повысить зарплаты;
  • 26% удалось сохранить премии;
  • 23% отметили открытие новых направлений бизнеса;
  • 17% смогли расширить штат;
  • 15% компаний смогли повысить узнаваемость свою узнаваемость;
  • 6% вышли на новый рынок.

Трудности года:

  • 10% оценили дистанционный формат как минус;
  • 43% работодателей выделили болезни сотрудников;
  • 28% сообщили об увеличении затрат;
  • 20% компаний потеряли заказчиков;
  • 11% предприятий сократили штат сотрудников;
  • 9% работодателей сократили зарплаты персонала;
  • 10% отказались от социальных проектов;
  • 8% работодателей сократили направление деятельности компании и отказались от прежнего офиса;
  • 16% компаний не смогли полностью восстановить рабочие процессы;
  • 7% предприятий временно приостановили свою деятельность;
  • 4% закрыли некоторые офисы и представительства в регионах;
  • 3% респондентов потеряли зарубежные контакты и сменили направление бизнеса.

На следующий год 47% представителей бизнеса запланировали обучение сотрудников. У трети опрошенных работодателей (33%) в планах открытие новых направлений деятельности, а у 32% — расширение географии бизнеса. 16% респондентов рассказали, что их компания планирует сосредоточиться на одном направлении бизнеса.

Еще 22% работодателей собираются в 2022 году увеличить бюджет на рекламу. 21% опрошенных компаний планирует ввести новую систему премирования сотрудников, а сократить зарплаты сотрудников или премии, бонусы и социальную поддержку — по 4% работодателей.

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Фото на обложке: Unsplash

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