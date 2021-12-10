В России 14% предприятий назвали 2021 год как худший год за всю историю компании и лишь 2% работодателей — как лучший. Еще 11% не увидели разницы между этим годом и предыдущим.

Для 45% бизнеса год был действительно сложным, но компаниям удалось справиться с испытаниями. По мнению 28% работодателей, год был «на четверку» — их компании могли бы справиться лучше, но в целом показали хорошие результаты.

2021 год стал худшим в истории работы для 14% российских компаний