2021 год стал худшим в истории работы для 14% российских компаний

В России 14% предприятий назвали 2021 год как худший год за всю историю компании и лишь 2% работодателей — как лучший. Еще 11% не увидели разницы между этим годом и предыдущим.
Для 45% бизнеса год был действительно сложным, но компаниям удалось справиться с испытаниями. По мнению 28% работодателей, год был «на четверку» — их компании могли бы справиться лучше, но в целом показали хорошие результаты.
Об этом говорится в исследовании «Работа.ру». Аналитики сервиса опросили более 1 тыс. представителей компаний из всех регионов России, сообщил РБК.
Плюсы года:
- 16% компаний назвали удаленный режим плюсом;
- 39% работодателей избежали увольнений сотрудников;
- 35% представителей бизнеса смогли повысить зарплаты;
- 26% удалось сохранить премии;
- 23% отметили открытие новых направлений бизнеса;
- 17% смогли расширить штат;
- 15% компаний смогли повысить узнаваемость свою узнаваемость;
- 6% вышли на новый рынок.
Трудности года:
- 10% оценили дистанционный формат как минус;
- 43% работодателей выделили болезни сотрудников;
- 28% сообщили об увеличении затрат;
- 20% компаний потеряли заказчиков;
- 11% предприятий сократили штат сотрудников;
- 9% работодателей сократили зарплаты персонала;
- 10% отказались от социальных проектов;
- 8% работодателей сократили направление деятельности компании и отказались от прежнего офиса;
- 16% компаний не смогли полностью восстановить рабочие процессы;
- 7% предприятий временно приостановили свою деятельность;
- 4% закрыли некоторые офисы и представительства в регионах;
- 3% респондентов потеряли зарубежные контакты и сменили направление бизнеса.
На следующий год 47% представителей бизнеса запланировали обучение сотрудников. У трети опрошенных работодателей (33%) в планах открытие новых направлений деятельности, а у 32% — расширение географии бизнеса. 16% респондентов рассказали, что их компания планирует сосредоточиться на одном направлении бизнеса.
Еще 22% работодателей собираются в 2022 году увеличить бюджет на рекламу. 21% опрошенных компаний планирует ввести новую систему премирования сотрудников, а сократить зарплаты сотрудников или премии, бонусы и социальную поддержку — по 4% работодателей.
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Фото на обложке: Unsplash
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