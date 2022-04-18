Банки сократили кешбэк и поменяли программы лояльности

Крупные российские банки пересмотрят условия программ лояльности из-за распоряжения Банка России о максимальном размере эквайринговой комиссии. Условия изменят как минимум Сбербанк, «Росбанк» и банк «Русский стандарт».

Банк России до 31 августа установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг, пишет РБК.

В «Сбере» планируют изменить условия в ближайшее время. Там надеются, что изменения будут временными, позднее клиенты смогут получать свои бонусы в привычном размере.

С 18 апреля «Росбанк» станет начислять 0,5% от суммы покупки вместо 1%, а также отменит повышенный кешбэк в 3% на товары и услуги из нескольких категорий. «Русский стандарт» тоже сократит объем вознаграждения в рамках программы лояльности до 0,5%.

«Открытие», МКБ и «Тинькофф» пока не намерены менять условия для своих клиентов.

Сниженные проценты будут распространятся на продукты питания, еда, товары повседневного спроса, медицинские изделия, лекарства и многое другое. В список также попали все, кто оказывает услуги связи, образования, перевозок и туризма. Как это скажется на бизнесе — рассказал Дмитрий Спиридонов, сооснователь Cloud.

Ранее онлайн-магазины попросили ЦБ снизить ставки эквайринга для предоплаченных покупок. По их мнению, увеличение продаж в интернете из-за новых антиковидных ограничений в регионах приведет к большим очередям в пункты выдачи заказов (ПВЗ), если покупки оплачивать на месте.

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