Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?

На рынке eCommerce очередная «сенсация»: ЦБ РФ вновь ограничивает комиссию за интернет-эквайринг. С 18 апреля по 31 августа она будет составлять 1% для тех, кто продает социально значимые товары. Это продукты питания, еда, товары повседневного спроса, медицинские изделия, лекарства и многое другое. В список также попали все, кто оказывает услуги связи, образования, перевозок и туризма. Как это скажется на бизнесе — рассказывает Дмитрий Спиридонов, сооснователь Cloud.

Дьявол в мелочах

Этот год для многих уже стал большим испытанием. Я, конечно, в первую очередь, говорю о бизнесе.



«Первый раз замужем, что ли?» — скажете вы. Нет, но есть нюансы. А дьявол, как известно, в мелочах.

Дежавю или нет, но в 2020 году, во время пандемии коронавируса, мы уже сталкивались с таким решением регулятора. Тогда введенная мера неравномерно сказалась на рынке: МСБ, в отличие от крупных компаний, так и не смогли оценить на себе ожидаемого эффекта, потому что в масштабах их бизнеса экономия была не более чем незначительной.



Зато, надеюсь, все помнят, как, например, некоторые аптечные сети «распорядились» инициативой и продавали медицинские маски за overprice. Примеров много, все напоминать не буду.

Но это лишь вершина айсберга. Представьте себе ситуацию: вы покупаете лимоны по 2 рубля, продаете по 3, и тут к вам приходят и говорят: «Теперь вы продаете лимоны по рублю! И точка». Что же делать? Ведь вы по-прежнему покупаете лимоны по 2 рубля.

А выхода на самом деле два

Первый — перестать продавать лимоны, второй — продавать бананы дороже, чтобы компенсировать потери от продажи лимонов. К чему это я? В таких условиях многим платежным агрегаторам становится просто невыгодно работать с продавцами из тех товарных категорий, которые решил «поддержать» ЦБ.

Поэтому, как и в случае с нашими пресловутыми лимонами, агрегаторы либо уходят с рынка, либо увеличивают эквайринговые комиссии тем, кто не попадает в список «поддерживаемых». Как раз это мы и наблюдали в 2020 году в отношении тех компании, портфели которых были не диверсифицированы.

Напомню, что мы, Cloud, в 2020 выбрали третий, пожалуй, самый неочевидный путь, по большому счету «просубсидировав» меру ЦБ РФ: мы приняли решение не увеличивать комиссию по другим категориям и не вводить какие-либо дополнительные платежи или скрытые комиссии. И это стоило нам 25% потери дохода.

Эффект бабочки

В этом году, кажется, ситуация повторяется. Да, безусловно, мы примем эти правила игры и снизим комиссию за интернет-эквайринг для указанных категорий. Ведь мы всегда поддерживали и планируем поддерживать бизнес и впредь.

Но я хотел бы еще раз напомнить о том, что предпринимательство — это игра в долгую. Это всегда должно быть win-win. И нельзя выиграть кому-то одному, когда проигрывают другие.

Если мы и в этот раз не пересмотрим комиссии по другим товарным категориям, то с учетом структуры нашего портфеля рискуем потерять уже до 50% доходности. И получим эффект бабочки — только в бизнесе, потому что мы все в одной экосистеме. И мы просто вынуждены это сделать, чтобы предприниматели и дальше могли работать.

Что делать бизнесу

Во-первых, не поддаваться панике и внешним манипуляциям, которые ведут к получению сиюминутной выгоды. Как показывает опыт, немногие смогли удержаться на рынке из тех, кто выбрал эту стратегию вместо долгосрочной игры. Добросовестная конкуренция и уважение к своим партнерам и клиентам — основа, на которой строится прочный бизнес.

не поддаваться панике и внешним манипуляциям, которые ведут к получению сиюминутной выгоды. Как показывает опыт, немногие смогли удержаться на рынке из тех, кто выбрал эту стратегию вместо долгосрочной игры. Добросовестная конкуренция и уважение к своим партнерам и клиентам — основа, на которой строится прочный бизнес. Во-вторых, если цены повысить требуется (из-за курса валют, логистики, увеличения стоимости материалов, etc.), делайте это планомерно и объясняйте покупателям, почему вы повышаете цены. Лояльность к бренду сегодня — не красивая метафора, а взаимоотношения, которые выстраиваются между бизнесом и клиентом. И они, как показала практика, позволяют в будущем не только сохранить лицо, но и увеличивать прибыль.

если цены повысить требуется (из-за курса валют, логистики, увеличения стоимости материалов, etc.), делайте это планомерно и объясняйте покупателям, почему вы повышаете цены. Лояльность к бренду сегодня — не красивая метафора, а взаимоотношения, которые выстраиваются между бизнесом и клиентом. И они, как показала практика, позволяют в будущем не только сохранить лицо, но и увеличивать прибыль. Третье — не спешите разрывать отношения с партнерами, которые у вас уже есть, если новые условия работы вызывают сложности. Гораздо проще и эффективнее проговорить какие-то моменты и найти компромисс, чем выстраивать новые отношения с нуля. Вы проиграете больше, чем сэкономите. Особенно в такое сложное время.

— не спешите разрывать отношения с партнерами, которые у вас уже есть, если новые условия работы вызывают сложности. Гораздо проще и эффективнее проговорить какие-то моменты и найти компромисс, чем выстраивать новые отношения с нуля. Вы проиграете больше, чем сэкономите. Особенно в такое сложное время. Четвертое — диверсифицируйте бизнес. Необходимо искать новые точки роста и каналы прибыли. И если в моменте это может быть болезненно, то в перспективе диверсификация даст вам устойчивость, с помощью которой будет легче пережить любой кризис.

— диверсифицируйте бизнес. Необходимо искать новые точки роста и каналы прибыли. И если в моменте это может быть болезненно, то в перспективе диверсификация даст вам устойчивость, с помощью которой будет легче пережить любой кризис. И пятое — не экономьте на своих продуктах и сервисах. Мы наблюдаем тенденцию сокращения рекламных бюджетов, увольнения сотрудников и закрытия неприбыльных бизнес-линий. Но жертвовать качеством основного продукта нельзя. Это не только позволит вам остаться на плаву, но и станет вашим конкурентным преимуществом в реалиях современного рынка.

Фото на обложке: Shutterstock / H_Ko