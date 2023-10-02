Соцсеть X выплатила $20 млн популярным пользователям за три месяца

С июля 2023 года X (Twitter) выплатила своим пользователям почти $20 млн. Тогда компания начала делиться рекламными доходами с популярными авторами.
Соцсеть перечисляет пользователям часть доходов от рекламы, которую показывает в ответах на их публикации. Присоединиться к программе могут Premium-подписчикии, иметь более 500 читателей и получить более 5 млн просмотров твоитов за три месяца.
Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Илон Маск приобрел ее осенью 2022 года. Сделка оценивается в $44 млрд.
- В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связали падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска.
- Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Волна увольнений в феврале 2023 году стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером.
Фото на обложке: Unsplash
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