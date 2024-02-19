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Технологическая группа «ИКС Холдинг» сменила генерального директора

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Технологическая группа «ИКС Холдинг» сменила генерального директора. Основатель и экс-глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер в июле 2023 года, в октябре того же года на пост CEO назначили Алексея Белова, теперь компанией руководит директор производителя IT-оборудования Yadro Алексей Шелобков.

Технологическая группа «ИКС Холдинг» сменила генерального директора

Группу «ИКС Холдинг» возглавил директор компании-производителя IT-оборудования Yadro Алексей Шелобков. Данные отражены в ЕГРЮЛ, на это обратил внимание «Коммерсант».  

Шелобкова также назначили гендиректором АО «ИКС», которая должна стать управляющей компанией в холдинге.

Основатель и бывший генеральный директор «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер в июле 2023 года в возрасте 40 лет. После смерти Черепенникова доверительным управляющим назначили Шелобкова. В октябре 2023 года гендиректором компании стал Алексей Белов.

Ранее сообщалось, что «ИКС Холдинг» планирует провести корпоративную реструктуризацию. Контроль над технологической группой намерены перевести ее управляющим партнерами сооснователям.

Фото на обложке: Rocio Vargas Aguilar / Shutterstock

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