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На Twitter подали в суд за сооружение буквы «X» на крыше здания

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Власти города Сан-Франциско проводят расследование в отношении X (бывший Twitter). Компанию обвиняют в установке сооружения на крыше собственной штаб-квартиры в форме буквы «X» без надлежащего разрешения.

На Twitter подали в суд за сооружение буквы «X» на крыше здания

Как сообщает CNBC, в Департамент строительной инспекции поступили две жалобы на «сооружение на крыше без разрешения» и «небезопасный знак» по адресу офиса экс-Twitter.

Лого X

Фото: Twitter

Согласно требованиям властей Сан-Франциско, для установки вывесок на крышах требуется разрешение как по соображениям безопасности, так и для «соответствия историческому характеру здания».

В одной из жалоб городской чиновник отмечает, что посетил здание и попросил представителей компании позволить ему попасть на крышу. Ему отказали и уточнили, что знак является «временной светящейся вывеской для проведения мероприятия».

На прошлой неделе владелец X Corp Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter — название соцсети было заменено на X, а на смену прежнему логотипу пришел лаконичный черный символ «X». Миллиардер уточнил, что ему нравится лого с птицей, «но X лучше».

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Фото на обложке: ssi77 / Shutterstock

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